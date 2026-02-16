Skip to content
Nach zwei Kollisionen auf den Nassfeld-Pisten mussten Verletzte ins LKH Villach geflogen werden.
Nassfeld
16/02/2026
Am Montag

Skiunfälle am Nassfeld: Zwei Verletzte, eine Fahrerflucht

Zweimal musste die Besatzung des Rettungshubschraubers ARA 3 am Montag ins Skigebiet Nassfeld ausrücken. Grund waren Unfälle auf der Piste.

Zunächst stießen eine 14-jährige Deutsche und eine 46-jährige Britin zusammen. „Dabei verletzte sich die Frau und musste vom Rettungshubschrauber ARA 3 in das LKH Villach gebracht werden“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Hermagor. Wenig später kam es zu einem weiteren Unfall.

Steirer wird von Unbekanntem zu Fall gebracht

„Im Zuge dessen wurde ein 51-jähriger Steirer von einem bisher unbekannten Skifahrer über den Pistenrand hinausgedrängt“, schildern die Polizisten. Der Mann stürzte in der Folge im hügeligen Gelände außerhalb der Piste. Auch er musste vom Hubschrauber ins LKH Villach geflogen werden. Der zweitbeteiligte Skifahrer beging Fahrerflucht. Diesbezügliche Ermittlungen laufen.

