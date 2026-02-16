Lawinenlage in Kärnten bleibt angespannt

Nicht zu unterschätzen ist derzeit die Lawinengefahr auf Kärntens Bergen. Nach wie vor herrscht in manchen Regionen Gefahrenstufe 3. Vor allem oberhalb von 1.800 Meter Seehöhe.

Auf Kärntens Bergen ist derzeit besondere Vorsicht geboten. Speziell oberhalb von 1.800 Meter Seehöhe ist die Schneedecke störanfällig. In einigen Regionen herrscht nach wie vor Gefahrenstufe 3. Zum Beispiel im Bereich der Glockner-, der Schober-, der Golberg- und der Ankogel-Gruppe sowie in den Karnischen Alpen und den Lienzer Dolomiten.

©Screenshot: lawinenwarndienst.ktn.gv.at Eine aktuelle Karte des Kärntner Lawinenwarndienstes [Stand: 16. Februar 2026]

Auf Wummgeräusche achten

„Ausgeprägte Schwachschichten im Altschnee können schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden“, heißt es im aktuellen Bericht des Kärntner Lawinenwarndienstes. Vorsicht ist vor allem an steilen West-, Nord- und Osthängen geboten. Meist sind die Stellen schwer zu erkennen. „Einzelne Wummgeräusche können aber auf die Gefahr hinweisen“, so die Experten. Hinzu kommen kleinere Triebschnee-Ansammlungen in Kammlagen, Rinnen und Mulden, welche ebenfalls störanfällig sind. Sie sind zumindest für geübte Augen aber meist gut erkennbar.