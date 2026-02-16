Skip to content
/ ©Egon Rutter / aufgeschnappt.at
Ein Bild auf 5min.at zeigt Sabine Payer.
Silbermedaillen Gewinnerin Sabine Payer wurde auf der Simonhöhe feierlich empfangen.
Simonhöhe
16/02/2026
Empfang

Bildergalerie: Kärnten ehrte seine Olympiaheldin Sabine Payer

Snowboard-Star Sabine Payer wurde nach ihrem Silber-Erfolg bei den Olympischen Spielen in Livigno in ihrer Kärntner Heimat gefeiert. Auch 5 Minuten war für euch auf der Simonhöhe mit dabei.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)

Große Freude auf der Simonhöhe im Bezirk Feldkirchen: Eine Woche nach ihrem Silbererfolg bei den Olympischen Spielen in Livigno (Italien) wurde Snowboarderin Sabine Payer in ihrer Heimat feierlich empfangen. Gäste aus Sport, Politik und Wirtschaft gratulierten der Olympionikin zu ihrer herausragenden Leistung. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) überreichten ihr die Kärntner Sportleistungsmedaille in Gold. Sichtlich gerührt bedankte sich Payer für die Unterstützung aus der Heimat. Auch 5 Minuten war für euch auf der Simonhöhe mit dabei.

Empfang der Silbermedaillen Gewinnerin Sabine Payer

Ein Bild auf 5min.at zeigt Sabine Payer und Landeshauptmann Peter Kaiser.
©Egon Rutter / aufgeschnappt.at |
Impressionen: Silbermedaillen Gewinnerin Sabine Payer wurde feierlich auf der Simonhöhe empfangen.
