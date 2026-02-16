Neue Photovoltaik-Überdachung in St. Veit liefert Strom und Schatten

Eine Photovoltaik-Parkplatzüberdachung wurde kürzlich von der GREENoneTEC Solarindustrie GmbH am Unternehmensstandort im Industriepark St. Veit in Betrieb genommen. Investiert wurden mehr als 24.000 Euro.

Die neue Photovoltaik-Anlage im Industriepark St. Veit verfügt über eine Leistung von 17 Kilowatt-Peak. Gleichzeitig bietet die Überdachung Schutz vor Witterungseinflüssen sowie Beschattung für die parkenden Fahrzeuge. Das Vorhaben wurde aus dem Energiereferat des Landes Kärnten mit rund 12.000 Euro unterstützt.

Anlage liefert Energie und Schatten

Gemeinsam mit Geschäftsführer Robert Kanduth machte sich Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) ein Bild vor Ort: „PV-Parkplatzüberdachungen sind ein Paradebeispiel für die intelligente Doppelnutzung von versiegelten Flächen. Hier verschmilzt Innovation mit Praxisnutzen. Das macht die Vorteile der Energiewende direkt spürbar.“ Als Land habe man daher bereits 2023 einen eigenen Fördercall ins Leben gerufen, der den Ausbau von Photovoltaik-Parkplatzüberdachungen forciert.