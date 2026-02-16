Bis zu 8 Grad: Kärnten erlebt sonnigen Dienstag

Skip to content
/ ©Günther Mallweger
Ein Bild auf 5min.at zeigt den winterlichen Ausblick auf die Berglandschaft rund um den Stonachnock in St. Oswald. Der Himmel ist strahlend blau.
Kärnten
16/02/2026
Wetterausblick

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)

Am Dienstag scheint in Kärnten bei einer nordwestlichen Höhenströmung häufig die Sonne. Vereinzelt auftretende Nebelfelder lichten sich in der Früh meist rasch und machen Platz für freundliches Wetter. Die Temperaturen erreichen dabei Höchstwerte zwischen 4 und 8 Grad. „Etwas dichter sind die Wolken mit teils auffrischendem Wind zeitweise ganz im Norden“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria abschließend.

