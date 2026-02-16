Bis zu 8 Grad: Kärnten erlebt sonnigen Dienstag

Eine nordwestliche Höhenströmung bringt am Dienstag viel Sonne nach Kärnten. Die Temperaturen erreichen dabei Höchstwerte zwischen 4 und 8 Grad.

Am Dienstag scheint in Kärnten bei einer nordwestlichen Höhenströmung häufig die Sonne. Vereinzelt auftretende Nebelfelder lichten sich in der Früh meist rasch und machen Platz für freundliches Wetter. Die Temperaturen erreichen dabei Höchstwerte zwischen 4 und 8 Grad. „Etwas dichter sind die Wolken mit teils auffrischendem Wind zeitweise ganz im Norden“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria abschließend.