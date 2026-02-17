/ ©Fotomontage Canva / 5min
Einbruch in unbewohntes Ferienhaus im Bezirk Wolfsberg
Zwischen 2. und 16. Februar drangen unbekannte Täter in ein unbewohntes Ferienhaus im Bezirk Wolfsberg ein, das berichtete die Landespolizeidirektion Kärnten.
Im Zeitraum zwischen dem 2. und 16. Februar kam es im Bezirk Wolfsberg zu einem Einbruch in ein unbewohntes Ferienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Objekt und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten.
Schaden noch unklar
Ob dabei Gegenstände entwendet wurden und wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen. Die Bearbeitung des Falls erfolgt durch die Polizeiinspektion St. Gertraud im Lavanttal.
