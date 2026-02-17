Kärntner verlor mehrere Tausend Euro nach falschem Kredit-Angebot

Ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Feldkirchen fiel auf ein vermeintliches Kreditangebot über 60.000 Euro herein. Statt einer Auszahlung musste er mehrere Überweisungen leisten – das Geld blieb aus.

Ende Jänner 2026 wurde ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen Opfer eines mutmaßlichen Kreditbetrugs. Über einen Messenger-Dienst erhielt er ein vermeintlich attraktives Angebot für einen Kredit in Höhe von 60.000 Euro.

Mann erstattete Anzeige

Um die Auszahlung der Summe zu erhalten, wurde der Mann jedoch wiederholt aufgefordert, vorab Überweisungen auf unterschiedliche Konten zu tätigen. Die geforderten Zahlungen erfolgten – das versprochene Geld blieb jedoch aus. Nachdem auch weitere Kontaktversuche ohne Ergebnis blieben, erstattete der Betroffene Anzeige bei der Polizei. Dem Mann entstand laut eigenen Angaben ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Fall reiht sich in eine Serie ähnlicher Betrugsmaschen ein, bei denen Täter mit scheinbar unkomplizierten Kreditangeboten locken und anschließend Vorauszahlungen verlangen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2026 um 06:15 Uhr aktualisiert