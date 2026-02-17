Lienzer Familienbetrieb trauert: Tochter verstarb im 20. Lebensjahr

Nach einem schweren persönlichen Verlust bleibt der Teegarten in Lienz vorerst, bis auf unbestimmte Zeit, geschlossen. Die Betreiberfamilie trauert um ihre unerwartet verstorbene Tochter.

Erst am 31. Jänner eröffnete der Teegarten in der Schweizergasse 12 in Lienz seinen neuen Standort. Nun bleibt das Geschäft vorübergehend geschlossen – aus einem tragischen Anlass. In einer kurzen Mitteilung in den sozialen Medien wandten sich die Betreiber Angelika Mahl und Hannes Mahl an ihre Kundinnen und Kunden.

„Bis auf weiteres geschlossen“

Darin heißt es wörtlich: „Liebe Freunde! Der Teegarten bleibt aus den traurigsten aller Gründe bis auf weiteres geschlossen. Wir spüren eure Anteilnahme, auch ohne große Worte.“ Dem Schreiben war eine Trauerparte beigefügt. Darin wird bekannt gegeben, dass die gemeinsame Tochter Laura Mahl völlig unerwartet im 20. Lebensjahr verstorben ist. Die junge Frau habe laut einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ neben ihrer Lehre regelmäßig im Geschäft mitgearbeitet und das Team unterstützt. Auf der Trauerparte heißt es abschließend: „Die Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, 26. Februar 2026 um 13:30 am städtischen Friedhof in Lienz statt. Die Möglichkeit zur persönlichen Abschiednahme besteht am Mittwoch, 25. Februar 2026, ab 9 Uhr in der Städtischen Aufbahrungshalle in Lienz“.

Alle Kraft dieser Welt

In den sozialen Netzwerken zeigt sich große Anteilnahme. Zahlreiche Menschen drücken den Hinterbliebenen ihr Mitgefühl aus. „Wir wünschen euch alle Kraft dieser Welt“, schreibt etwa ein Nutzer stellvertretend für viele weitere Beileidsbekundungen.