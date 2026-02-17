Italientief: Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee im Anmarsch auf Kärnten

Nach ruhigen und sonnigen Tagen bringt ein Italientief am Donnerstag Schnee und Regen über ganz Kärnten und Osttirol. Die Rede ist von bis zu 50 Zentimetern Neuschnee in den Karnischen Alpen.

Nach einigen ruhigen und teilweise auch sonnigen Tagen zieht am Donnerstag ein Italientief auf Kärnten und Osttirol zu. Im Laufe des Vormittags setzt von Süden her Schneefall ein, der am Nachmittag in vielen Regionen deutlich an Intensität zunimmt, wie Tauernwetter berichtet. In Osttirol und Oberkärnten sinkt die Schneefallgrenze bis in die Täler, während in Unterkärnten zum Teil auch Regen fällt. In den Staulagen der Karnischen Alpen sind bis zu 50 Zentimeter Neuschnee möglich.

Adriatief am Donnerstag

Während Dienstag und Mittwoch noch alles von Schneeflocken bis zu Sonnenstunden bieten, greift das Italientief am Donnerstag auf die gesamte Region über. „Ein Adriatief greift in das Wettergeschehen ein. Voraussichtlich stauen sich an der Alpensüdseite bereits aus der Nacht heraus die Wolken und es beginnt zu regnen oder zu schneien. Auch im übrigen Österreich überzieht mehr und mehr ein Wolkenschirm den Himmel und bis zum Nachmittag erreicht das Niederschlagsfeld nahezu alle Landesteile. Die Schneefallgrenze steigt vorübergehend gegen 1000 Meter, bevor sie dann in der Nacht auf Freitag von Norden her bis in tiefe Lagen absinken kann“, wissen die Experten der Geosphere Austria.

Osttirol und Oberkärnten stark betroffen

Von Süden her beginnt der Schneefall vor allem in Osttirol und Oberkärnten. Am Nachmittag erfasst der Niederschlag das gesamte Bundesland und intensiviert sich stellenweise. Besonders stark soll der Schnee zwischen dem Lesachtal und dem mittleren Mölltal fallen. Westlich von Hermagor und Spittal sinkt die Schneefallgrenze bis in die Täler, in Unterkärnten liegt sie zwischen 500 und 1100 Metern. In den tiefen Lagen Osttirols und Oberkärntens werden 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee erwartet, in höheren Lagen 20 bis 30 Zentimeter und in den Staulagen der Karnischen Alpen bis zu 50 Zentimeter.

©Tauernwetter Am Donnerstag gegen 12 Uhr soll es bereits im ganzen Land Schnee, Schneeregen und Regen geben.

Tief nur von kurzer Dauer

So schnell wie es kommt, soll es aber auch wieder verschwinden: „Bereits am Freitag beruhigt sich die Lage rasch wieder. In der Früh können noch ein paar Schneeflocken fallen, im Tagesverlauf lockert es aber zunehmend auf und am Nachmittag setzt sich verbreitet die Sonne durch“, erklärt David Kaufmann von Tauernwetter abschließend.