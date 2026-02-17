Buntes Treiben in Wolfsberg: Faschingsumzug zog Tausende in die Stadt

Wolfsberg wurde am vergangenen Samstag erneut seinem Ruf als Faschingshochburg gerecht. Nach Schätzungen der Exekutive feierten bis zu 15.000 Närrinnen und Narren ausgelassen in der Innenstadt. Das Stadtmarketing der Stadtgemeinde Wolfsberg organisierte den Umzug, bei dem rund 40 aufwendig dekorierte Wägen und zahlreiche kreativ kostümierte Gruppen vom Bleiweißparkplatz bis zum Weiherplatz zogen und ein farbenfrohes Spektakel boten.

„Nicht wegzudenken“

„Der Faschingsumzug ist aus unserer Stadt nicht wegzudenken. Er gehört mit Sicherheit zu den bestbesuchten Veranstaltungen in Wolfsberg und ist auch für mich persönlich jedes Jahr ein Highlight“, freut sich Bürgermeister Alexander Radl, der den Umzug als „Zirkusdirektor“ selbst anführte. „Neben den unzähligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern möchte ich auch dem Organisationsteam und allen Helfern danken, die den reibungslosen Ablauf überhaupt erst möglich gemacht haben.“ Auch Stadtrat Christian Stückler betont die Bedeutung des Faschings: „Der Fasching ist nicht nur ein fröhliches Spektakel, sondern auch ein wichtiger Motor für das wirtschaftliche Leben in Wolfsberg. Besonders freut mich, dass auch heuer wieder so viele Gruppen und Vereine teilgenommen haben – das beweist, dass die Menschen in Wolfsberg großen Wert auf die Pflege dieses Brauchtums legen.“

©Gerhard Pulsinger

Sicheres und friedliches Fest

Der Umzug verlief laut der Polizei ruhig. Kontrollinspektor Wolfgang Gressl erklärte: „Seitens der Polizeiinspektion Wolfsberg ist der Umzug weitestgehend reibungslos verlaufen. Es gab nur ein paar kleinere Einsätze, die aber vor allem dem großen Besucherandrang geschuldet waren. In Summe können wir von einem Umzug ohne nennenswerte polizeiliche Vorfälle sprechen.“