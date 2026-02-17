Heimatleuchten: Kärntens „wilder Süden“ gastiert demnächst im Fernsehen

Diese Woche Freitag zeigt ServusTV im Fernsehen die neue Folge von Heimatleuchten in der ein Metzger den Kopf seiner Sau sucht, zwei Verliebte bei ihr Symbol der Liebe finden und alte Bräuche lebendig werden.

Diese Woche am Freitag bringt ServusTV Geschichten aus Kärntens winterlichem Süden direkt ins Wohnzimmer, denn „Heimatleuchten“- eine Sendung, die Geschichten, Traditionen und Landschaften der österreichischen Regionen zeigt – gastiert im südlichsten Bundesland Österreichs.

„Kein Mensch braucht mehr den Kopf“

Im Lesachtal geschehen in der dunklen Jahreszeit seltsame Dinge. Metzgermeister Markus Salcher muss erleben, dass ihm der Schädel seiner frisch geschlachteten Sau Rosi gestohlen wird. „Kein Mensch braucht mehr den Kopf, die Leber sporadisch und den Schweinsbeischl kannst du gleich in den Container schmeißen, interessiert keinen Menschen mehr. Ich glaube, da kommt es her, dass der Brauch auch aufgehört hat.“ Entschlossen macht er sich auf die Suche in Kärntens winterlicher Bergwelt.

Echte Spürnasen

Nicht weit entfernt suchen Sabrina Göritzer und Dominik Liebhart Abwurfstangen für besonderen Hochzeitsschmuck bei Hans „Nosti“ Obernosterer in Birnbaum. „Wenn ich mir die alten Trachten anschaue, wie sie früher waren, die echten Trachten, die waren ja bis oben hin zum Hals verschlossen. Also da war vom Dekolleté überhaupt nichts zum Sehen.“ Heute bietet das genug Platz für Nostis kunstvolle Stücke. Die Lesachtaler Bergretter setzen auf Belohnung statt Konditionierung bei der Ausbildung ihrer Lawinenhunde. „Da ist einfach der Trick dahinter: wenn die Zeit da in der Schneehöhle schön ist, dann wird der Hund wohl reinwollen. Und wenn er rein will, dann wird er auch reingraben. Irgendeine Lösung findet er.“ Erst vor kurzem aus der Ukraine gerettet, sollen der junge Tierschutzhund Richie und Welpen-Mädchen Wutschka zeigen, ob sie die richtige Spürnase haben.

„Alles, was man nicht macht, passiert nicht“

Robert Buchacher aus Gundersheim findet Ruhe in seinen Motorsägen. „Alles, was man nicht macht, passiert nicht“, sagt der Künstler, der heute überlebensgroße Holzfiguren schnitzt, die überall im Lesachtal zu sehen sind. Hoch über dem Ankogelskigebiet thront das Hannoverhaus in Winterpracht – doch die dünne Schneedecke und geschlossene Pisten setzen Hüttenwirt Nik Meibert und seinem Team zu. „Also das fühlt sich dann so ein bisschen an wie Gefängnis, wenn man einfach da festsitzt.“

Wunsch, dass kein starkes Unwetter kommt

In Bad Eisenkappel lebt eine alte Legende weiter: Beim „Ante-Pante“-Brauchtum werden Kirchlein in den Fluss getragen, um Schutz vor Hochwasser zu bitten. „Und in diesem letzten Moment, wenn wir es dann ins Wasser lassen, das Kerzelein da drinnen brennt, dann legt man das Kirchlein schön rein ins Wasser und dann sieht man, wie es wegschwimmt. Und dann gebe ich für mich ein bisschen Segen mit, für mich auch den Wunsch, dass kein starkes Unwetter kommt, dass alle gut beschützt sind, so mach ich das.“ Über die Grenze, in Ljubljana, töpfern Anamarija Ludvik und Luka Kravanja Einzelstücke, die junge Küchenchef Maj Suhadolnik für seine experimentellen Gerichte nutzt. „Entfalten weder der Teller noch das Gericht ihr volles Potenzial, wenn auch nur eine Komponente fehlt.“