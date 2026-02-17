Nach Arbeitsunfall: Kärntnerin bekommt 3.660 Euro zugesprochen

Nach einem Arbeitsunfall wurde eine Kärntnerin vom Dienstgeber abgemeldet – erst die AK Kärnten konnte dafür sorgen, dass sie ihr gesetzlich zustehendes Krankenentgelt von 3.660 Euro erhielt.

Eine böse Überraschung erlebte zuletzt eine Kärntnerin: Nach einem Arbeitsunfall von ihrem Dienstgeber wurde sie abgemeldet – weitere Zahlungen blieben aus. Erst nach dem Eingreifen der Arbeiterkammer Kärnten erhielt sie die gesetzlich zustehende Entgeltfortzahlung nachgezahlt. „Gerade nach einem Arbeitsunfall dürfen Beschäftigte nicht im Stich gelassen werden. Wer verunfallt, hat klare gesetzliche Ansprüche und diese sind von den Betrieben auch einzuhalten!“, betont AK-Präsident Günther Goach.

„Klarer Anspruch auf Krankenentgeltfortzahlung“

Die betroffene Dienstnehmerin wandte sich schlussendlich an die AK-Bezirksstelle Feldkirchen. Bezirksstellenleiter Heimo Rinösl prüfte den Fall und machte deutlich: „Ein Arbeitsunfall begründet einen klaren Anspruch auf Krankenentgeltfortzahlung. Eine Abmeldung hebt diesen Anspruch nicht auf. Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer sollten sich in solchen Fällen rasch an die AK wenden, damit finanzielle Nachteile vermieden werden.“ Durch die Arbeiterkammer wurde der ausstehende Betrag von rund 3.660 Euro vollständig nachgezahlt.

Was man wissen sollte

Arbeitsunfälle umfassen unter anderem:

Unfälle am Arbeitsplatz, einschließlich Homeoffice

Unfälle auf dem direkten Weg zur und von der Arbeit oder Ausbildungsstätte, inklusive Fahrgemeinschaften

Wege zum Arzt, zum Mittagessen in der Nähe des Arbeitsplatzes oder zur Kinderbetreuung

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2026 um 09:38 Uhr aktualisiert