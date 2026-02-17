Drei Stunden zu spät in Graz: Motorprobleme verzögerten Koralmbahn-Reise

Pendler auf der Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt erlebten am Montag einen langen Abend: Ein Zug mit Motorproblemen blieb liegen, drehte kurzzeitig zurück – die Ankunft in Graz verzögerte sich um über drei Stunden.

Auf der neuen Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt ist es am Montag zu einer erheblichen Verspätung eines Zuges gekommen. Mehrere Fahrgäste berichten, dass sie teils stundenlang im Zug festsaßen. „Ich wollte mit dem Zug von Villach nach Graz fahren, wir sitzen mittlerweile seit drei Stunden immer noch im Zug – was ist da los?“, heißt es in einer Nachricht an die Redaktion.

Ankunft drei Stunden zu spät?

„Wir sind kurz vor dem Koralmtunnel wieder zurück nach Klagenfurt gefahren, damit wir in einen anderen Zug einsteigen können […] jetzt fahren wir doch nach Graz – der Abend ist natürlich verhaut“, setzt der Leser in einem zweiten Schreiben fort. Planmäßig hätte der Zug um 17:33 in Villach losfahren und um 18:38 in Graz ankommen sollen. Der Zug war aufgrund einer technischen Störung mehr als drei Stunden unterwegs beziehungsweise zwischenzeitlich sogar einmal umgedreht und zurück nach Klagenfurt gefahren – die Ankunft in Graz fand dann erst, laut Scotty App, um 21:44 statt, knapp drei Stunden später.

Motorprobleme beim Triebfahrzeug

5 Minuten richtete deshalb eine umfassende Anfrage an die ÖBB. Auf diese wurde am Folgetag von Herbert Hofer, ÖBB-Pressesprecher für den zuständigen Bereich, geantwortet: „Der Zug hatte im Bereich St. Paul im Lavanttal leider eine technische Störung.“ Zudem erklärte er, dass die genaue Ursache für das Liegenbleiben der Maschine „Motorprobleme beim Triebfahrzeug“ gewesen sei. Auf die weiteren Punkte der Anfrage, ob der Zug tatsächlich umgedreht hat und wie viele Reisende betroffen waren, wurde nicht eingegangen.

„Hat mir schon wehgetan“

Weiterhin verärgert zeigte sich ein Leser am Folgetag im Gespräch mit 5 Minuten: „Wir sind um 21:46 statt um 18:38 in Graz angekommen.“ Er erklärte, dass er selbständig sei und deswegen vor allem das Krisenmanagement nicht verstehe: „Das hat mir schon weh getan“, erklärt er abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2026 um 10:56 Uhr aktualisiert