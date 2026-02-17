Autofasten in Kärnten: Immer mehr Wege werden zu Fuß absolviert

In Kärnten verzichten immer mehr Menschen im Alltag auf das Auto. Eine aktuelle Analyse des VCÖ zeigt: Jeder Vierte lenkt nie oder nur selten ein Auto.

In Kärnten lenkt jeder Vierte nie oder nur selten ein Auto. Laut einer aktuellen VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria haben 24 Prozent der Kärntnerinnen und Kärntner ab 16 Jahren selten oder nie ein Autolenkrad in der Hand. 38 Prozent fahren täglich, 33 Prozent mehrmals pro Woche. „Autofasten hat in Kärnten immer Saison“, betont der VCÖ in einer Aussendung..

Autofasten in Kärnten

In der Fastenzeit startet die Initiative Autofasten der katholischen und evangelischen Kirche, die von der Mobilitätsorganisation VCÖ unterstützt wird. Die Zahlen zeigen: 70.000 Kärntnerinnen und Kärntner fahren nie Auto, weitere 43.000 nur selten. Gegenüber 2019 ist die Zahl der selten oder gar nicht Autolenkenden um rund 21.000 gestiegen. 166.000 sitzen täglich hinter dem Lenkrad, 144.000 mehrmals die Woche laut der VCÖ-Statistik.

70 Prozent gehen täglich zu Fuß

Unter dem Motto „Fair zu Fuß unterwegs“ ruft der VCÖ zur Teilnahme an Autofasten auf. „Gehen ist die gesündeste, kostengünstigste und umweltfreundlichste Mobilität. Das Potenzial, dass mehr zu Fuß gegangen wird, ist groß. Immerhin ist rund jede zehnte Autofahrt in Gehdistanz“, so VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Tatsächlich ist Gehen die häufigste Mobilitätsform. 336.000 Kärntnerinnen und Kärntner, das sind 70 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren, gehen täglich zu Fuß, weitere 17 Prozent mehrmals pro Woche. Der VCÖ betont, dass fußgängerfreundliche Verkehrsplanung in Gemeinden und Städten die Bedingungen für Alltagswege laufend verbessern sollte. Auch Siedlungsstruktur und Ortsentwicklung beeinflussen, wie viele Wege zu Fuß zurückgelegt werden. „Wenn die Bevölkerung viele Alltagswege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen kann, ist sie deutlich kostengünstiger mobil. Und weniger Autoverkehr bedeutet weniger Abgase, weniger Lärm, weniger Staus und für Anrainerinnen und Anrainer verbessern sich Luftqualität und Lebensqualität“, unterstreicht Michael Schwendinger abschließend.