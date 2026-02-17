Mit 92 verstorben: Kärnten trauert um eine ehemalige Gastwirtin

Vergangene Woche ist die ehemalige Gastronomin Josefa Ogris aus Dullach im Alter von 92 Jahren verstorben. Sie führte über viele Jahre das Gasthaus „Zum Ogris“, das in den 1950er-Jahren eröffnet wurde.

Die Verabschiedung findet in der Pfarrkirche St. Peter am Wallersberg statt.

Am 12. Februar verstarb Josefa Ogris im Alter von 92 Jahren. Die ehemalige Gastronomin aus Dullach leitete über viele Jahre das Gasthaus „Zum Ogris“, das in den 1950er-Jahren eröffnet wurde.

1988 in Pension gegangen

Geboren als Josefa Slamanig, arbeitete sie laut einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ nach der Schule als Stubenmädchen in Velden, wo sie auch ihren Mann Josef kennenlernte. Im Jahr 1988 ging sie in den Ruhestand, seit 2017 lebte sie zuletzt im Seniorenwohnheim in Pudlach.

Abschied in dieser Woche

„Wir geleiten unsere liebe Verstorbene am Samstag, dem 21. Februar 2026, um 11 Uhr nach der Begräbnismesse in der Pfarrkirche St. Peter am Wallersberg auf den Ortsfriedhof und betten sie im Familiengrab zur letzten Ruhe“, heißt es abschließend auf der Trauerparte.

