25.000 Euro wurden für den guten Zweck in Wolfsberg gesammelt

Die zwölfte „Christmas in Your Heart Show“ in Wolfsberg brachte 2025 einen neuen Spendenrekord: Über 1.000 Besucher sorgten im KUSS Wolfsberg für ein volles Haus und beste Stimmung.

Nächste Veranstaltung wartet bereits

Der Kulturverein Wolfsrock präsentierte ein mitreißendes Musikprogramm aus Rock, Metal und Punk mit regionalen Musikerinnen und Musikern. Insgesamt konnten 25.000 Euro gesammelt werden. Unterstützt werden sollen damit zwei Lavanttaler Familien sowie ein Projekt in Zusammenarbeit mit pro mente kärnten, das Menschen beim Weg zurück in ein selbstständiges Leben hilft. Nach einer kurzen Verschnaufpause startet der Verein zu Ostern mit der Planung der nächsten Großveranstaltung: Die „Summer in Your Heart Show 2026“ findet am 10. Juli am Skaterplatz in Wolfsberg statt.