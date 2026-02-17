„Einen Wolf im Wald zu begegnen, darüber sollte man sich freuen“

Gemeinsam mit dem Verein „Wölfe in Österreich“ und dessen Mitarbeiter Paul Ulrich hatte der Verein gegen Tierfabriken (VGT) mit seinemChef Martin Balluch und dem bekannten Verhaltungsbiologen Kurt Kotrschal am Montag zu einer gut besuchten Pressekonferenz geladen. Das Thema war die Gratwanderung zwischen Legalität und Rechtsbruch rund um die Abschüsse der Wölfe und deren versuchte Wiederausrottung in Kärnten.

Dunkelziffer höher?

„Es wird auch illegal geschossen wie die Hölle“, kritisierte Kotrschal. 35 tote Wölfe wären ja nur der offizielle Teil des Dramas. Dabei hätten Abschüsse von Wölfen keinen Sinn: „Es wird einer abgeschossen und schon rückt der neue aus Italien nach. Ich verstehe nicht, dass das in Kärnten noch keiner kapiert hat. Eine Studie hat klar ergeben, dass 70 Prozent der Befragten den Wölfen positiv gegenüberstehen und nichts gegen einen Bestand der Beutegreifer haben“, so der Professor der Uni Wien.

©5 Minuten/Wrussnig An der Pressekonferenz im Südquartier Klagenfurt nahmen Paul Ulrich, Martin Balluch und Kurt Kotrschal teil (v.l.)

Kritik an umstrittenen Abschüssen in Kärnten

Marin Balluch kritisierte, das Anzeigen gegen die Abschüsse bei der Staatsanwaltschaft in Klagenfurt nichts bringen: „Die wollen dagegen nichts tun, dort deckt man das auch noch“, bedauert er. Die Abschüsse würden auch immer mehr Trophäenjäger anlocken, „denn das getötete Tier darf ja noch dazu, wer Lust hat, mitnehmen“, so Paul Ulrich vom Verein Wölfe in Österreich. Was man in Zukunft gedenkt, das Töten in den Wäldern zu verhindern? Kotreschal: „Dazu sind jetzt die Medien eingeladen, darüber zu berichten, es muss den Leuten endlich klar gemacht werden, dass der Wolf ungefährlich für die Menschen ist und einen wichtige Rolle in der Natur spielt.“

Politik unter Beschuss

Zur Kritik der Landwirte, dass ihr Vieh auf den Almen Rissen ausgesetzt seien, sagten die Initiatoren, es gebe genug Geld in der EU für den Herdenschutz, der, wenn er richtig gemacht wird, auch vor Rissen schützt. Das Geld müsse man sich in Brüssel nur holen, was Kärnten bis jetzt versäumt hat oder gar nicht abrufen wollte. Die Bezeichnung „Risikowolf“ sei eine Erfindung der Kärntner Politik. Außerdem bestünde der dringende Verdacht, dass Wölfe um sie überhaupt abschießen zu können, durch ausgelegtes Futter angelockt werden. Balluch: „Einen Wolf im Wald zu begegnen, darüber sollte man sich freuen, denn er ist selten und wohl einmalig. Ich habe in den Karpaten mitten unter Wölfen wochenlang gezeltet und immer nur deren Spuren gesehen.“ Balluch: „In der Verordnung zum Abschuss steht noch die denkwürdige absurde Formulierung, sie schütze auch die Wildtiere vor dem Wolf. Ja ist denn dieser gar Vegetarier?“

