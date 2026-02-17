Jugendliche (16) verletzt: Polizei sucht Snowboarder nach Unfall

Eine 16-jährige Snowboarderin fuhr am Dienstagvormittag die blaue Piste Nummer 8 im Skigebiet Zettersfeld talwärts. Unterhalb einer Skihütte kam sie zu Sturz. „Eigenen Angaben zufolge zog sie sich eine Verletzung im Bereich des rechten Knöchels zu und war nicht in der Lage selbstständig aufzustehen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Lienz. Sie bewegte sich gerade in Richtung des rechten Pistenrandes, als plötzlich auch noch ein bislang unbekannter Snowboarder von hinten gegen ihren Rücken prallte. Er kam zu Sturz, soll aber unmittelbar danach wieder aufgestanden sein und seine Fahrt fortgesetzt haben. Ohne seine Daten bekannt zu geben.

Polizei bittet um Hinweise

„Nach dem Zusammenstoß klagte die Snowboarderin zusätzlich über Schmerzen im Rücken- und Wirbelsäulenbereich“, so die Polizisten. Ein unbeteiligter Skifahrer verständigte die Pistenrettung. Die Jugendliche wurde von der Pistenrettung ins Tal gebracht und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Lienz eingeliefert. Dort wurde sie ambulant behandelt. Die Polizei ist indes auf der Suche nach dem unbekannten Snowboarder: „Um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059133/7230 wird ersucht.“