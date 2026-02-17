Kritik nach Wolf-Pressekonferenz: „Brauchen keine Belehrungen“

Im Rahmen einer Pressekonferenz nahmen Martin Balluch, Obperson des Vereins gegen Tierfabriken (VGT), Verhaltensbiologe Kurt Kotrschal und Paul Ulrich vom Verein „Wölfe in Österreich“ Stellung zur aktuellen Situation rund um den Wolf in Kärnten. Mehr dazu unter: „Einen Wolf im Wald zu begegnen, darüber sollte man sich freuen“. Die Landwirtschaftskammer Kärnten (LK) weist die geäußerte Kritik zurück, erklärt im Zuge einer Pressemitteilung: „Die unkontrollierte Ausbreitung der Wölfe, gerissene Rinder, Schafe und Ziegen, verängstigte Tiere, massive Mehrkosten und ein dramatischer Rückgang der Almbewirtschaftung sind bittere Realität. Ebenso Realität ist die Tatsache, dass der Wolf in Europa längst nicht mehr vom Aussterben bedroht ist, wie die Absenkung des Schutzstatus in der Berner Konvention und in der Fauna-Flora-Habitat-(FFH)-Richtlinie der EU beweist.“

Kammer wehrt sich gegen Kritik

Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber betont: „Unsere Almbäuerinnen und Almbauern brauchen keine Belehrungen von Organisationen, die nicht wissen, wie Almwirtschaft in der Praxis funktioniert und Herdenschutz als Lösung propagieren.“ Die Almwirtschaft sei kein Versuchslabor für praxisfremde Herdenschutzmodelle, so Gruber, „sondern Lebensgrundlage für viele Betriebe“.

„Mir fehlt jedes Verständnis“

Josef Obweger, Obmann des Kärntner Almwirtschaftsvereins und der Almwirtschaft Österreich, bezieht ebenfalls klar Stellung: „Mit der Umsetzung der Wolfsverordnung und des Kärntner Alm- und Weideschutzgesetzes konnten die Nutztierrisse in den letzten drei Jahren um ca. 75 Prozent reduziert werden, obwohl die Anzahl der nachgewiesenen Wölfe im gleichen Zeitraum zugenommen hat. Dies ist der praktische Beweis dafür, dass eine Bejagung von Wölfen, wie sie bei anderen Wildtieren ja auch üblich ist, die einzige flächendeckend wirksame Methode darstellt, unsere Nutztiere auf Almen einigermaßen zu schützen.“ Außerdem ergänzt Obweger: „Mir fehlt jedes Verständnis dafür, dass ausgerechnet Tierschutzorganisationen mit ihrem Aktionismus für den Schutz von Wölfen die Alm- und Weidehaltung in Frage stellen. Diese ist nämlich unbestritten jene Form der Tierhaltung, die unseren Nutztieren die höchstmögliche Stufe an Tierwohl bringt.“

Striktes Wolfsmanagement gefordert

Die Landwirtschaftskammer Kärnten und der Almwirtschaftsverein Kärnten fordern daher zum Schutz der Alm- und Weidetiere weiterhin ein striktes Wolfsmanagement, wie es derzeit mit der Risikowolfsverordnung und dem Alm- und Weideschutzgesetz der Fall ist.