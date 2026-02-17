Zeugen gesucht: Frau (63) hört Schrei, dann kracht es

Zu einem Unfall mit Fahrerflucht kam es am Dienstag im Skigebiet Bad Kleinkirchheim. Eine 63-jährige Frau hörte noch einen Schrei, bevor ein Snowboarder von hinten ihn sie prallte.

Die Beamten der Polizeiinspektion Bad Kleinkirchheim sind derzeit auf der Suche nach einem fahrerflüchtigen Snowboarder. Der Mann ist am Dienstag mit einer 63-jährigen Frau kollidiert, welche mit ihren Alpinskiern auf der Spitzeckabfahrt talwärts fuhr. Laut eigenen Angaben hörte sie plötzlich hinter sich einen Schrei.

Unfall mit Fahrerflucht

„Ein Snowboarder, der sich offenbar selbst im Sturz befand, prallte von hinten gegen die Frau, brachte sie zu Sturz und stürzte anschließend über sie hinweg“, schildern die Polizisten den Unfallhergang. Anschließend habe er sich in englischer Sprache erkundigt, ob sie etwas benötige. Danach stand er auf und setzte seine Fahrt fort.

Hinweise erbeten

„Die Frau konnte wiederum nicht mehr selbstständig aufstehen oder weiterfahren“, stellt die Exekutive klar. Der verständigte Pistenrettungsdienst brachte sie mittels Skidoo ins Tal, wo sie vom Rettungsdienst übernommen und mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert wurde. „Zeugen des Unfalls werden nun ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kleinkirchheim unter 059133-2221 zu melden.“