Nach den Ereignissen am Peršmanhof in Bad Eisenkappel will sich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) selbst ein Bild machen. Gemeinsam mit Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) besucht er am Donnerstag die Gedenkstätte.

Wie berichtet, hat im Sommer 2025 bei einem Antifa-Camp an der Gedenkstätte ein umstrittener Großeinsatz der Polizei stattgefunden. Mehr dazu unter: Abschlussbericht zu Peršmanhof-Einsatz liegt vor. Nun will sich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) selbst einen Eindruck der zentralen Gedenkstätte des slowenischen Widerstandes machen. Das bestätigte ein Sprecher am Dienstag gegenüber der APA. Zu dem nicht medienöffentlichen Lokalaugenschein ist auch Bernard Sadovnik – ein Nachfahre der Familie, die einst dort lebte – eingeladen. „Ich finde es sehr gut, dass der Innenminister das Interesse gezeigt hat, sich das Museum anzuschauen“, sagte er.

Polizeieinsatz löste Empörung aus

Der Peršmanhof war 1945 Schauplatz eines Massakers an Angehörigen der slowenischen Volksgruppe durch Mitglieder eines SS-Polizeiregiments. Am 27. Juli des Vorjahres hatte ein vierstündiger Großeinsatz an der heutigen Gedenkstätte für massive Kritik gesorgt – auch aus Slowenien. Vor Ort waren Beamte der Polizei, des Landesamts Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) sowie des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA), Mitglieder der Schnellen Interventionsgruppe (SIG), eine Diensthundeführerin und ein Polizeihubschrauber.

Polizisten wegen Amtsmissbrauch im Visier

Begründet wurde der Einsatz mit dem Verdacht von Verwaltungsübertretungen durch falsch aufgestellte Zelte. Das Innenministerium hatte daraufhin eine Analysekommission eingesetzt, die den Einsatz als in mehrfacher Hinsicht unverhältnismäßig, rechtswidrig und zweifelhaft beurteilte. Die Staatsanwaltschaft Graz ermittelt wegen des Polizeieinsatzes am Peršmanhof gegen drei Beamte wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs und einen Campteilnehmer wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt. In einem zweiten Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrskontrolle im Anschluss wird ebenfalls gegen drei Beamte wegen Amtsmissbrauchs und gegen den betroffenen Campteilnehmer wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt ermittelt. [APA / Red. 17.2.2026]