Kärntnerin geschockt: „Hätte mir nie gedacht, dass das funktioniert“

Die Kärntner Influencerin Theresa S., auf Instagram besser bekannt als theresa_freshliving, wurde am Dienstag Opfer eines raffinierten Betrugs. "Es ist irre, wie schnell das geht", erzählt sie gegenüber 5 Minuten.

Als die Influencerin und Unternehmerin Theresa S. am Dienstag einen vermeintlichen Anruf einer deutschen Bank erhielt, dachte sie sich zunächst nichts. Immerhin hat sie selbst ein Konto dort. „In der Leitung war ein angeblicher Security-Beauftragter, der mich fragte, ob ich Überweisungen in die Ukraine getätigt habe“, erklärte die Kärntnerin im Gespräch mit 5 Minuten. Sie verneinte, woraufhin ihr der Mann weis machte, dass sie wohl Opfer eines Hackerangriffs geworden ist.

Kannte persönliche Daten

Theresa schildert: „Der Mann sprach perfekt deutsch. Nur der Empfang war schlecht, weshalb ich des Öfteren aufgelegt habe. Er rief aber immer wieder zurück, mit einer anonymen Nummer. Das hat mich schon etwas stutzig gemacht.“ Mehrmals fragte die Unternehmerin nach, ob er tatsächlich bei dem Bankinstitut arbeitet. „Daraufhin nannte er mir meine Kontonummern sowie mein Geburtsdatum und fragte mich, ob er das wissen würde, wenn es nicht so wäre.“ Das Gespräch dauerte über eine Stunde. „Ich hätte bei der deutschen Bank gar nicht nachfragen können, weil ich ja die ganze Zeit mit ihm telefoniert habe.“

Betrug in letzter Sekunde durchschaut

Inzwischen bat sie der vermeintliche Security-Beauftragte, ein Programm zur Fernwartung auf ihrem Laptop zu installieren. „Er wollte nachschauen, welche IP-Adressen sich bei mir eingehackt haben.“ Als die Influencerin der Bitte nachkam, wurde der Bildschirm plötzlich schwarz. „Da habe ich es gecheckt!“ Mittlerweile hat Theresa Maßnahmen gesetzt. Dazu gehörten ein Telefonat mit der Polizei sowie einem tatsächlichen Mitarbeiter der Bank. „Dort hat man mir erklärt, dass ein Bankangestellter dir nie Daten nennt. Auch nicht deine eigenen. Stattdessen werden sie von dir abgefragt.“ Ein kleiner, aber feiner Unterschied.

Kärntnerin teilt Betrugs-Erlebnis in den sozialen Medien

Theresa dürfte übrigens Glück im Unglück gehabt haben: „Denn als der Betrüger mir zu Beginn sagte, dass mein Konto gehackt worden sein könnte, habe ich die gesamte Summe sofort meinem Mann überwiesen.“ Damit hatte der Kriminelle keinen Zugriff auf ihr Geld mehr. Aber: „Ich frage mich immer noch, woher er alle meine Daten hatte.“ Künftig will sie dreimal überlegen, wo sie diese angibt. Auf Instagram teilt sie nun ihre Erfahrung, um andere zu warnen.