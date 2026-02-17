Sonniger Start in die Fastenzeit – mit milden 7 Grad

In Kärnten beginnt der Aschermittwoch meist freundlich. „Nach und nach tauchen aus Westen ausgedehnte Wolkenfelder auf, die den Sonnenschein dämpfen“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. Ein Regenschirm ist nach aktuellem Stand aber nicht notwendig. Im Gegenteil: „Am späten Nachmittag lockert es von Süden her zum Teil sogar wieder komplett auf“, so die Fachleute. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 3 und 7 Grad.