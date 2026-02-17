/ ©Peter Waldhauser.
Sonniger Start in die Fastenzeit – mit milden 7 Grad
Der Aschermittwoch startet in Kärnten verbreitet mit Sonnenschein, bevor im Tagesverlauf Wolkenfelder aufziehen. Die Temperaturen liegen zwischen 3 und 7 Grad.
In Kärnten beginnt der Aschermittwoch meist freundlich. „Nach und nach tauchen aus Westen ausgedehnte Wolkenfelder auf, die den Sonnenschein dämpfen“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. Ein Regenschirm ist nach aktuellem Stand aber nicht notwendig. Im Gegenteil: „Am späten Nachmittag lockert es von Süden her zum Teil sogar wieder komplett auf“, so die Fachleute. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 3 und 7 Grad.
