Führungswechsel: ATRIO Villach bekommt neuen Center-Manager

Im ATRIO Villach kommt es zum Generationenwechsel: Mit 1. Mai 2026 übernimmt Oliver Steiner die Leitung des Shopping-Centers. Richard Oswald, der das ATRIO seit der ersten Stunde geprägt hat, tritt nach 36 Jahren in den Ruhestand.

Das ATRIO Villach stellt die Weichen für die Zukunft. Mit 1. Mai 2026 übernimmt Oliver Steiner offiziell die Leitung des Centers. Der 34-Jährige war zuletzt stellvertretender Center-Manager und kennt das Haus bereits aus nächster Nähe.

Steiners Werdegang überzeugt

Steiner studierte an der FH Kufstein Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement sowie Marketing & Sales am IMC Krems. Seine berufliche Laufbahn begann im Digital Marketing in Wien, danach war er als Marketing-Manager bei „Region Villach Tourismus“ tätig. Im Juli 2023 startete er bei SES im Rahmen eines 18-monatigen Management-Trainee-Programms. „Das Programm hat mir umfassende Einblicke in alle Bereiche des Center-Managements ermöglicht“, heißt es aus dem Unternehmen. Seit Jänner 2025 fungiert Steiner als stellvertretender Center-Manager im ATRIO, nun folgt der nächste Schritt. Mit 1. Mai übernimmt er die Gesamtleitung der Villacher Shopping-Destination.

©ATRIO Mit 1. Mai 2026 übernimmt Oliver Steiner offiziell die Leitung des Centers.

Richard Oswald: „Von der ersten Stunde an“

Richard Oswald verabschiedet sich nach 36 erfolgreichen Jahren in der SES Gruppe in den wohlverdienten Ruhestand. Er hat das ATRIO von Beginn an begleitet und maßgeblich geprägt. Seine Karriere startete 1990 im SPAR-Konzern, zunächst als Leiter der INTERSPAR-Einkaufszentren in Klagenfurt und Villach. Später übernahm er Regionalverantwortung für weitere Standorte in Kärnten, Osttirol, der Steiermark und dem Burgenland. 2002 begleitete er das Center-Management für SES im EUROPARK Prag strategisch bis zur Eröffnung. Seit 2003 war er intensiv in die Entwicklung und Projektierung des ATRIO eingebunden. Mit der Eröffnung im März 2007 übernahm Oswald die Center-Leitung, eine Funktion, die er bis heute mit großem Engagement ausübt. „Richard Oswald hat das ATRIO von der ersten Stunde an begleitet und maßgeblich geprägt“, wird seitens SES betont. Ab Mai tritt er in den Ruhestand, bleibt dem Unternehmen jedoch verbunden: Sein umfangreiches Know-how wird er weiterhin beratend zur Verfügung stellen.