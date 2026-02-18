Skip to content
Das Bild zeigt einen Brandeinsatz auf 5min.at.
Die Einsatzkräfte löschten den Brand.
Eberndorf
18/02/2026
Blaulichteinsatz

Wiesenbrand drohte auf ein Wirtschaftsgebäude überzugreifen

Gestern kam es zu zwei Alarmierungen aufgrund gemeldeter Wiesenbrände. Während sich ein Einsatz als Fehlalarm herausstellte, konnte beim zweiten Brand eine Ausbreitung auf ein Gebäude verhindert werden.

von Nico Deutscher
Gestern kam es im Bezirk Völkermarkt zu zwei Alarmierungen aufgrund gemeldeter Wiesenbrände. Beim ersten Einsatz konnte nach der Erkundung der Freiwilligen Feuerwehr Eberndorf rasch Entwarnung gegeben werden – es handelte sich um einen Fehlalarm, ein Eingreifen war nicht erforderlich.

Brand wurde gelöscht

Beim zweiten Einsatz bestätigte sich die Meldung: Ein Wiesenbrand hatte sich bereits ausgebreitet. Durch das schnelle Ausrücken und das gezielte Vorgehen der Einsatzkräfte konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Durch das rasche Handeln konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wirtschaftsgebäude verhindert werden.

