/ ©Gerd Pachauer / BMI
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist eine Polizistin in gelb und ein Auto, das sie aufhalten will.
Bei Schwerpunktmaßnahmen gegen Alkohol und Drogen am Steuer wurden zahlreiche Übertretungen angezeigt und mehrere Führerscheine vorläufig abgenommen.
Kärnten
18/02/2026
Polizei informiert

34 Führerscheine bei landesweiten Kontrollen in Kärnten abgenommen

Bei einer landesweiten Schwerpunktaktion gegen Alkohol- und Drogenlenker zog die Landespolizeidirektion Kärnten innerhalb einer Nacht 34 Führerscheine ein, das bestätigte die LPD am Mittwoch.

von Nico Deutscher
Unter der Leitung der Landespolizeidirektion Kärnten hat die Landesverkehrsabteilung von 17. auf 18. Februar einen landesweiten Schwerpunkt gegen Alkohol- und Drogenlenker durchgeführt. Ziel der Aktion war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und risikoreiches Verhalten im Straßenverkehr konsequent zu ahnden.

261 Übertretungen in einer Nacht

Im Zuge der Schwerpunktkontrollen wurden insgesamt 34 Führerscheine vorläufig abgenommen – 17 wegen Lenkens eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss und weitere 17 aufgrund von Drogeneinfluss. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte elf Fälle von Minderalkoholisierung am Steuer fest. Neben den Anzeigen wegen Beeinträchtigung wurden insgesamt 261 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Kraftfahrgesetz (KFG) angezeigt. Zusätzlich hoben die Beamtinnen und Beamten 291 Organmandate wegen Verstößen gegen die StVO und das KFG ein.

