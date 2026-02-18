Von Schnee zu Sonnenschein? Was nach dem Italientief erwartet wird

Das Italientief rückt näher und erreicht bereits am Donnerstag seinen Höhepunkt - und danach? Mildere Temperaturen, Sonne und die ersten Frühlingsboten sollen für einen spürbaren Wetterumschwung sorgen.

Das seit Tagen angekündigte Italientief zieht am Donnerstag über Kärnten und Osttirol. „Bereits am Donnerstagvormittag setzt von Süden her Schneefall ein, der vor allem in Osttirol und Oberkärnten kräftig ausfällt und die Schneefallgrenze bis in die Täler drückt“, berichtet Tauernwetter. Im Lesachtal, rund um den Weißensee und in Bad Bleiberg sind 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee möglich, während Unterkärnten vergleichsweise mild bleibt. Doch wie geht es danach eigentlich weiter?

Am Freitag wird es wieder ruhig

Nach dem Italientief soll sich die Lage tatsächlich wieder rasch beruhigen. Zunächst überwiegen noch Wolken, vereinzelt kann es leicht schneien oder nieseln. Später lockert es auf und am Freitag zeigen sich fast überall Sonnenstunden. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 0 bis 6 Grad, in einigen Tälern wird es leicht föhnig und vereinzelt sind daher auch Temperaturen um 9 Grad möglich, heißt es seitens Tauernwetter.

Zweistellige Temperaturen am Wochenende

Am Wochenende setzt eine milde Wetterphase ein. Die Nullgradgrenze steigt über 2000 Meter, die Temperaturen erreichen sogar 7 bis 11 Grad am Sonntag. „Die größten Chancen für kurze sonnige Phasen gibt es im Süden von Kärnten“, meldet die Geosphere Austria. In den Tauern ziehen zwar Wolkenfelder durch und Nordföhn weht teilweise – auch ein wenig Regen ist möglich, doch der Gesamteindruck soll mild und freundlich bleiben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2026 um 08:49 Uhr aktualisiert