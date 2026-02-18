Skip to content
Die Polizei bittet die Bevölkerung heute um Hinweise.
Klagenfurt
18/02/2026
Fahndung Österreich

Baby-Leiche aus Klagenfurt: Gelingt durch TV-Auftritt ein Durchbruch?

Schockfund in Kärnten: Ein totes Baby wurde letztes Jahr im Europapark in Klagenfurt entdeckt – die Eltern sind bisher unbekannt. Heute Abend sucht die Polizei im Rahmen der Sendung „Fahndung Österreich“ nach Hinweisen.

Am 5. Juli des vergangenen Jahres wurde im Klagenfurter Europapark die Leiche eines männlichen Babys in einer Tasche gefunden. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Kind bereits Wochen zuvor verstorben war. DNA-Tests konnten die mutmaßliche Mutter bisher nicht identifizieren, da sie in der nationalen Datenbank nicht erfasst ist. Um Hinweise zu erhalten, wurden Phantombilder eines jungen Pärchens veröffentlicht, das am Fundort gesehen wurde. Sollten die Eltern nicht gefunden werden, könnte der Fall zu einem Cold Case werden.

Das Bild auf 5min.at zeigt zwei Phantombilder eines Pärchens, das von der Polizei gesucht wird.
©LPD Kärnten
Das Phantombild der Personen, welche im Umkreis der Leiche gesehen wurden.

Heute im Fernsehen

Aus diesem Anlass wendet sich die Polizei Kärnten nun an „Fahndung Österreich“, der österreichischen Adaption der deutschen Serie „Aktenzeichen XY… ungelöst“. Bereits heute Abend wird der Fall um 20:15 Uhr in der Sendung präsentiert. „Heute [..] ist eure Mithilfe gefragt“, erklärt die Polizei Kärnten in einem Facebook-Posting und ergänzt: „Vielleicht hast ja gerade du den entscheidenden Hinweis. Dieser und alle anderen werden ab Sendungsbeginn direkt im Studio […] entgegengenommen.“ Ob es nach mehr als einem halben Jahr Ansätze gibt, den Fall zu lösen, wird sich zeigen.



