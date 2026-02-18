Vom Müllwagen gestürzt: Arbeiter aus Kärnten zog sich Verletzungen zu

Früh am Mittwochmorgen kam es in Frallach zu einem Arbeitsunfall: Ein 42-jähriger Müllwagen-Mitarbeiter stürzte beim Anfahren vom Fahrzeug und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am frühen Mittwochmorgen des 18. Februar kam es in Frallach, Gemeinde Berg im Drautal, Bezirk Spittal/Drau, zu einem Arbeitsunfall beim gewerblichen Abtransport von Hausmüll. Ein 42-jähriger Mitarbeiter des zuständigen Entsorgungsunternehmens stürzte gegen 5:50 Uhr vom Trittbrett des Müllwagens auf den Asphalt.

Mit der Rettung nach Lienz gebracht

Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der Mann vermutlich nicht ordnungsgemäß am vorgesehenen Haltegriff fest. Dabei zog er sich Verletzungen am rechten Bein unbestimmten Grades zu. Der Mann wurde umgehend von der Rettung versorgt und ins BKH Lienz gebracht.