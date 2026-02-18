Skip to content
/ © Büro LR.in Prettner
Das Bild zeigt die neuen Notarztuniformen.
Übergabe der neuen Einsatzkleidung: Landesrätin Beate Prettner, Notärzte-Koordinator Michael Moser, Notärztin Ursula Morianz-Kühnel und Klaus Pabautz, Landesgeschäftsführer des Roten Kreuz Kärnten (von links).
Kärnten
18/02/2026
Einsatzbekleidung

Neue einheitliche Uniformen für Kärntens Notärztinnen und Notärzte

Rund 150 Notärztinnen und Notärzte in Kärnten erhalten einheitliche Schutzkleidung. Zudem wurden über 7.800 Menschen im Jahr 2025 durch das Kärntner Notarztwesen versorgt.

Rund 150 Notärztinnen und Notärzte in Kärnten wurden vom Land Kärnten mit neuer, einheitlicher Einsatzbekleidung ausgestattet. „Dies war eine Forderung der Notärztinnen und Notärzte – und dem sind wir gerne nachgekommen. Schließlich geht es hierbei um Wertschätzung, um Identifikation und um die Sicherheit. Die neuen Uniformen entsprechen den höchsten Schutzanforderungen“, betont Gesundheitslandesrätin Beate Prettner.

„Gut gerüstet“

Die neuen Uniformen erfüllen Empfehlungen in puncto Sichtbarkeit, Sicherheit, Witterungsschutz, Bewegungsfreiheit und Hygiene. „Wir verwenden die Funktionstextilien des Bestbieters für die Ausstattung seit Jahren in der Praxis der beflogenen Flugrettung und vertrauen darauf. Sicherheitstechnisch und witterungsbedingt sind wir damit nun für jegliche Einsatz-Herausforderung gut gerüstet“, erklärt Kärntens Notärzte-Koordinator Michael Moser. Kärntens Notärztinnen und Notärzte versorgten 2025 über 7.800 Personen und legten dabei über 223.000 Kilometer zurück. „Es sind oftmals sehr herausfordernde Dienste, die unsere Notärztinnen und Notärzte abwickeln – mein ausgesprochener Dank für dieses Engagement und die hohe Einsatzbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit“, lobt Prettner.

13 Millionen Euro jährlich an Investitionen

In Kärnten gibt es neun Notarzt-Stützpunkte sowie drei Notarzt-Hubschrauber, im Winter kommen zusätzlich zwei weitere Helikopter zur Versorgung der Skigebiete zum Einsatz. Das Land Kärnten investiert jährlich rund 13 Millionen Euro in das bodengebundene und luftgestützte Notarztwesen.

