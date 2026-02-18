„Verkleiden nicht erwünscht“: Eltern verärgert über Kärntner Schule

An einer Schule im Bezirk Villach-Land wurde das Verkleiden am Faschingsdienstag dieses Jahr "nicht erwünscht", was bei vielen Eltern für Unverständnis sorgte.

Fasching und Kärnten – das farbenfrohe Fest und das südlichste Bundesland Österreichs passen einfach zusammen, als wären sie füreinander bestimmt. Von Groß bis Klein werden traditionell am Faschingsdienstag die Kostüme ausgepackt, Kinder geschminkt und Krapfen verzehrt – doch das ist nicht überall so.

Verkleiden als Tabu?

Eine Schule im Bezirk Villach-Land hatte in diesem Jahr jedoch „keine Lust“ auf das Fest. Laut einer Erziehungsberechtigten, die sich an die Redaktion von 5 Minuten wandte, sei das nicht einmal neu. Schon im Vorhinein wurde kommuniziert: „Liebe Eltern, ein Verkleiden am morgigen Faschingsdienstag ist in der Schule nicht erwünscht.“ Dies geht aus einem Schreiben hervor, das der Redaktion vorliegt, welches an die Eltern von den einzelnen Klassenvorständen gesendet wurde – darüber habe die Schulleitung das Lehrpersonal vorweg informiert.

„Ist seit Jahren so“

„Seit Jahren ist das so, die Kinder dürfen nicht“, erklärt die Person im Gespräch mit 5 Minuten. Auf die Frage, was passiert, wenn man die Regeln ignoriert, antwortet sie: „Dann darf man sich abschminken beziehungsweise das Faschingskostüm ablegen, das Fest ist an der Schule kein Thema.“ Auch für weitere Eltern der besagten Einrichtung sei klar: „Fasching gehört nach Kärnten.“

Gleichzeitige Schuleinschreibung als Grund

5 Minuten hat sich im Zuge einer Anfrage zum besagten Verkleidungsverbot bei der Schule im Bezirk Villach-Land gemeldet und bereits am Folgetag eine ausführliche Antwort erhalten. Im Schreiben der Schulleitung an die Redaktion heißt es, dass „die Entscheidung, die Feierlichkeiten nicht stattfinden zu lassen, aufgrund der gleichzeitigen Schuleinschreibung“ getroffen wurden. „Diese Veranstaltung ist von hoher Bedeutung für unsere neuen Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, da sie den ersten Schritt in die Schulzeit darstellt. Wir hatten über 50 Elternteile mit ihren Kindern zu Gast, was eine umfassende Vorbereitung und Organisation erforderte“, so das Schreiben weiter.

„Entscheidung fiel uns nicht leicht“

Die Entscheidung das Fest auszulassen, sei aber keine leichte Entscheidung gewesen: „Wir sind uns bewusst, dass der Faschingdienstag eine besondere Tradition in unserer Schulgemeinschaft darstellt. Die Entscheidung, ihn ausfallen zu lassen, fiel uns nicht leicht. Dennoch war es uns wichtig, der Schuleinschreibung den nötigen Raum und die Aufmerksamkeit zu widmen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.“

Konsequenzen für verkleidete Kinder?

Warum aber in den Folgejahren, wie die 5 Minuten-Leserin berichtet, nicht gefeiert wurde? „In den letzten Jahren war es üblich, dass die jeweiligen Klassenlehrerinnen und Lehrer die Entscheidung wie und wie lange im Klassenverband gefeiert wird selbst übernehmen.“ Ob es tatsächlich Konsequenzen gab, wenn ein Kind verkleidet im Klassenzimmer auftauchte, wurde verneint: „Kinder, die heuer im Kostüm kamen, nahmen ganz normal am Unterricht teil“, so die Schulleitung abschließend.