/ ©Feuerwehr Maria Rojach
Das Bild zeigt einen Verkehrsunfall in Kärnten auf 5min.at.
Die FF Maria Rojach unterstützte gemeinsam mit den Einsatzorganisationen bei der Absicherung der Unfallstelle und der Verkehrsregelung.
St. Andrä
18/02/2026
Verkehrsunfall

Frühmorgendlicher Einsatz nach einem Verkehrsunfall im Lavanttal

Verkehrsunfall auf der L145 im Gemeindegebiet von St. Andrä: Die FF Maria Rojach stand am Mittwochmorgen bei Sicherungsarbeiten im Einsatz. Gemeinsam mit Polizei, Rettung und Abschleppdienst wurde die Unfallstelle geregelt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)

Am Mittwoch wurde die FF Maria Rojach um 7:23 Uhr mittels Sirenenalarm zu einem Verkehrsunfall auf der L145, Kollnitzer Straße, im Gemeindegebiet von St. Andrä alarmiert. Die Tätigkeit der Einsatzkräfte beschränkte sich auf Sicherungsmaßnahmen an der Unfallstelle.

Gemeinsame Sache der Einsatzkräfte

„In Zusammenarbeit mit den zuständigen Einsatzkräften wurde der Bereich abgesichert und der Verkehr entsprechend geregelt. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten wir wieder ins Rüsthaus einrücken“, erklärte die Feuerwehr in den sozialen Medien. Im Einsatz standen die FF Maria Rojach, die Polizei, die Rettung sowie ein Abschleppdienst.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2026 um 12:58 Uhr aktualisiert
