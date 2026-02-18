Leben für die Kleidung: Kärntner Modeexpertin mit 88 Jahren verstorben

Mit Gespür für Stil, Qualität und persönlicher Beratung prägte Schneidermeisterin Eva Maria Hornof über Jahrzehnte das Modeleben in Kärnten. Die langjährige Inhaberin des Modehaus Hornof ist im Alter von 88 Jahren verstorben.

Die Schneidermeisterin Eva Maria Hornof hat über Jahrzehnte das Modeleben im Lavanttal geprägt. Wie nun bekannt wurde ist die frühere Inhaberin des Modehaus Hornof in Wolfsberg am 9. Februar nach längerer Krankheit im Alter von 88 Jahren verstorben.

Liebe zum Detail

Geboren in Völkermarkt, fand sie durch ihre spätere Schwiegermutter den Weg nach Wolfsberg, wo sie ihr Talent als Schneidermeisterin einbrachte und gemeinsam mit ihrem Mann Helmut Hornof das Familienunternehmen führte, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Besonders geschätzt wurde ihre persönliche Beratung und die Liebe zum Detail.

Abschiednahme am Wochenende

„Ihr Leben war erfüllt von Liebe, Kraft und Schönheit. Die Möglichkeit der persönlichen Abschiednahme besteht am Samstag, dem 21. Februar 2026, ab 13 Uhr in der Zeremonienhalle der Bestattung Wolfsberg. Die Verabschiedungsmesse beginnt um 14 Uhr“, heißt es auf der Trauerparte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2026 um 13:30 Uhr aktualisiert