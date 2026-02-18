Immer mehr ältere Menschen in Kärnten leben allein

Einsamkeit im Alter ist in Kärnten längst kein Randthema mehr. Vor allem ältere Menschen leben allein. Genau hier setzt der Besuchsdienst des Roten Kreuzes an. Ehrenamtliche kommen vorbei, hören zu oder machen Spaziergänge.

„Viele ältere Menschen sagen uns: Ich komme im Alltag gut zurecht, aber mir fehlt das Gespräch, das Lachen, der Austausch“, erklärt Brigitte Pekastnig, dritte Vizepräsidentin und Referentin für Soziale Dienste. „Der Besuchsdienst schenkt genau das – echte Begegnung auf Augenhöhe. Das ist keine kleine Geste, sondern ein wesentlicher Beitrag zu Lebensqualität im Alter.“ Der Service des Roten Kreuzes richtet sich an Menschen, welche selbstständig zu Hause leben, sich aber über regelmäßige Gesellschaft, Gespräche und gemeinsame Zeit freuen. Ehrenamtliche besuchen ihre Klienten regelmäßig, hören zu, plaudern oder unternehmen kleine Spaziergänge.

Zeit schenken und Einsamkeit lindern

„Allein zu leben bedeutet nicht automatisch, einsam zu sein. Aber dafür braucht es soziale Kontakte und verlässliche Beziehungen“, betont Rotkreuz-Präsident Martin Pirz. „Der Besuchsdienst leistet hier einen enorm wichtigen Beitrag. Unsere Freiwilligen schenken Zeit – und dieses Zeitgeschenk wirkt oft weit über den Besuch hinaus.“ Der Besuchsdienst wird ausschließlich von freiwilligen Mitarbeitern getragen. Sie werden sorgfältig vorbereitet und erhalten eine kostenlose Ausbildung, laufende Begleitung sowie Versicherungsschutz während ihrer Tätigkeit. Der zeitliche Aufwand ist überschaubar – die Wirkung jedoch groß. „Ich wollte immer ehrenamtlich helfen – und im Besuchsdienst habe ich genau das gefunden“, erzählt Hermine Entner. „Viele meiner Klientinnen und Klienten leben mit einer Demenzerkrankung. Man braucht Geduld, Einfühlungsvermögen und vor allem Zeit. Aber ich bekomme so viel zurück.“

Wird kärntenweit angeboten

Der Besuchsdienst des Roten Kreuzes Kärnten steht älteren Menschen offen, die alleine leben und sich Gesellschaft wünschen – unabhängig von Herkunft oder Lebenssituation. Angehörige wissen ihre Liebsten in guten Händen und erleben oft eine spürbare Entlastung.