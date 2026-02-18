Zeit schenken: Ehrenamtliche für Projekt in Kärntner Pflegeheim gesucht

Mit Zeit und Einfühlungsvermögen schenken Ehrenamtliche des Soroptimist Clubs Hermagor den Bewohnern im Pflegeheim St. Stefan im Gailtal Aufmerksamkeit, Lebensfreude und persönliche Begegnungen. Ob gemeinsame Feste, Ausflüge, Töpfern, Backen, Spazierengehen oder einfach Zeit für Gespräche, die Aktivitäten schaffen Nähe, fördern das soziale Miteinander und bereichern den Alltag aller Beteiligten.

Unterstützung gesucht

„Es berührt uns sehr zu sehen, wie positiv unser Projekt angenommen wird, sowohl von den Bewohnern als auch von den neuen Ehrenamtlichen. Daher suchen wir weitere Helfer. Jede zusätzliche Hand bedeutet mehr Zeit und mehr Lebensqualität“, betont Projektkoordinatorin Florita Platzer. Wer Teil des Projekts werden möchte, kann sich daher telefonisch unter 0676 3057778 bei ihr melden.