Forstunfall: Baumwipfel trifft Kärntner (59) am Hinterkopf

Zu einem Forstunfall kam es am Mittwoch in einem Waldstück in der Gemeinde Millstatt. Ein 59-jähriger Mann wurde von einem Baumwipfel am Hinterkopf getroffen. Der Rettungshubschrauber rückte aus.

Gemeinsam mit einem 32-Jährigen führte der Mann Forstarbeiten im eigenen Wald in der Gemeinde Millstatt durch. Der Jüngere schnitt im Zuge dessen einen Baum mit der Motorsäge um. Dieser fiel zu weit nach rechts. „Der Wipfel traf den 59-jährigen am Hinterkopf“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Millstatt. Die Besatzung des Rettungshubschraubers RK1 rückte aus. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung ins LKH Villach geflogen.