Brandstiftung in Feldkirchen: Zwei 14-Jährige durch Video ausgeforscht
Ein Fall rund um Brände bei Müllcontainern in Feldkirchen konnte nun geklärt werden: Zwei 14-Jährige aus dem Bezirk Feldkirchen werden der Staatsanwaltschaft angezeigt.
In der Nacht des 15. Feber setzten zunächst unbekannte Täter im Stadtgebiet von Feldkirchen drei Müllcontainer in Brand. 5 Minuten berichtete: Unbekannte zündeten mehrere Mülltonnen in Feldkirchen an. Diese wurden dabei völlig zerstört. Bei zwei Häusern wurden auch die Fassaden, sowie Glasfenster und -türen beschädigt. Die FF Feldkirchen löschte die Brände mit 15 Personen.
Ermittlungen: Jugendliche nach Müllcontainerbrand durch Video ausgeforscht
Die Beamten der PI Feldkirchen konnten mittlerweile einen Ermittlungserfolg verzeichnen. „Zwei 14-jährige Jugendliche aus dem Bezirk Feldkirchen sind nach Auswertung einer Videoüberwachung der Täterschaft verdächtig und werden der StA Klagenfurt zur Anzeige gebracht werden“, heißt es seitens der Polizei.