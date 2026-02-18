Skip to content
Zwei 14-Jährige aus dem Bezirk Feldkirchen werden nach Auswertung von Videoaufnahmen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.
Feldkirchen
18/02/2026
Ermittlungen

Brandstiftung in Feldkirchen: Zwei 14-Jährige durch Video ausgeforscht

Ein Fall rund um Brände bei Müllcontainern in Feldkirchen konnte nun geklärt werden: Zwei 14-Jährige aus dem Bezirk Feldkirchen werden der Staatsanwaltschaft angezeigt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)

In der Nacht des 15. Feber setzten zunächst unbekannte Täter im Stadtgebiet von Feldkirchen drei Müllcontainer in Brand. 5 Minuten berichtete: Unbekannte zündeten mehrere Mülltonnen in Feldkirchen an. Diese wurden dabei völlig zerstört. Bei zwei Häusern wurden auch die Fassaden, sowie Glasfenster und -türen beschädigt. Die FF Feldkirchen löschte die Brände mit 15 Personen.

Ermittlungen: Jugendliche nach Müllcontainerbrand durch Video ausgeforscht

Die Beamten der PI Feldkirchen konnten mittlerweile einen Ermittlungserfolg verzeichnen. „Zwei 14-jährige Jugendliche aus dem Bezirk Feldkirchen sind nach Auswertung einer Videoüberwachung der Täterschaft verdächtig und werden der StA Klagenfurt zur Anzeige gebracht werden“, heißt es seitens der Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2026 um 17:08 Uhr aktualisiert
