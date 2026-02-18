Brandstiftung in Feldkirchen: Zwei 14-Jährige durch Video ausgeforscht

Ein Fall rund um Brände bei Müllcontainern in Feldkirchen konnte nun geklärt werden: Zwei 14-Jährige aus dem Bezirk Feldkirchen werden der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Zwei 14-Jährige aus dem Bezirk Feldkirchen werden nach Auswertung von Videoaufnahmen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

In der Nacht des 15. Feber setzten zunächst unbekannte Täter im Stadtgebiet von Feldkirchen drei Müllcontainer in Brand. 5 Minuten berichtete: Unbekannte zündeten mehrere Mülltonnen in Feldkirchen an. Diese wurden dabei völlig zerstört. Bei zwei Häusern wurden auch die Fassaden, sowie Glasfenster und -türen beschädigt. Die FF Feldkirchen löschte die Brände mit 15 Personen.

Ermittlungen: Jugendliche nach Müllcontainerbrand durch Video ausgeforscht

Die Beamten der PI Feldkirchen konnten mittlerweile einen Ermittlungserfolg verzeichnen. „Zwei 14-jährige Jugendliche aus dem Bezirk Feldkirchen sind nach Auswertung einer Videoüberwachung der Täterschaft verdächtig und werden der StA Klagenfurt zur Anzeige gebracht werden“, heißt es seitens der Polizei.

