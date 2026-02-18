Lawinengefahr in Kärnten nimmt deutlich zu

Mit dem herannahenden Italientief steigt auch die Lawinengefahr in Kärnten wieder an. Experten warnen vor heiklen Triebschneeansammlungen. Wintersportler sollten Vorsicht walten lassen.

Ein Italientief zieht am Donnerstag über Kärnten. Wie berichtet, sinkt die Schneefallgrenze zum Teil bis in die Tallagen. Dementsprechend steigt auch die Lawinengefahr. Wintersportler sollten vor allem abseits der gesicherten Pisten umsichtig handeln und auf mögliche Gefahren achten.

Lawinensituation ab Donnerstag kritisch

„Mit Neuschnee und starkem Wind aus wechselnden Richtungen entstehen ab Donnerstagmittag heikle Triebschneeansammlungen“, heißt es vonseiten des Kärntner Lawinenwarndienstes. Speziell an West-, Nord- und Osthängen ist Vorsicht geboten. Die Experten rechnen in der Nacht auf Freitag gebietsweise mit einem Anstieg der Lawinengefahr auf Warnstufe 4. „Vor allem in den Hohen Tauern entlang der Grenze zu Osttirol und Salzburg“, erklären sie abschließend.