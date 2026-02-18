Longevity & Fasten: Land Kärnten lädt zum Vortrag nach Krumpendorf

Das Land Kärnten lädt am Mittwoch, den 4. März, zu einem Informationsabend nach Krupendorf. Die Expertin Christina Thomar gibt dort wertvolle Einblicke.

Gezielte Fastenperioden können weit mehr als nur beim Abnehmen helfen.

Wie kann gezieltes Fasten die Zellgesundheit unterstützen und wie lassen sich moderne Longevity-Strategien einfach in den Alltag integrieren? Am Mittwoch, dem 04. März 2026, findet um 18 Uhr im Festsaal der Gemeinde Krumpendorf (Hauptstraße 145) ein informativer Abend statt, der sich ganz der langfristigen Gesundheit und Leistungsfähigkeit widmet. Das AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG Abteilung 5 – Gesundheit und Pflege lädt ein.

Zellgesundheit und Alterungsprozesse

Im Mittelpunkt des Vortrags steht die Frage, wie wir Alterungsprozesse und Zellgesundheit positiv beeinflussen können. Die Expertin stellt praktische Tipps vor, wie Longevity-

Strategien alltagstauglich umgesetzt werden können, um langfristig gesund und leistungsfähig zu bleiben.

Hochkarätige Besetzung

Als Vortragende ist Christina Thomar vor Ort. Sie ist diplomierte, ärztlich geprüfte Gesundheits- und Fastentrainerin sowie Co-Vorsitzende der Österreichischen Gesellschaft für Gesundheitsförderung (GGF). Durch den Abend führen wird Hans-Peter Premur.

Weitere Informationen: Da es sich um einen kostenlosen Vortrag handelt, ist eine rechtzeitige Anmeldung erforderlich: Anmeldeschluss: 27. Februar 2026

Telefonische Anmeldung: 050 536 15133

Online-Anmeldung: Über www.gesundeskaernten.at

