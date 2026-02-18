Snowboarder rammt Skifahrerin und flüchtet

Völlig unerwartet wurde ein 37-jährige Skifahrerin am Dienstag im Großglockner Resort Kals–Matrei von einem bislang unbekannten Snowboarder umgefahren. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Zu dem Unfall kam es auf der Piste „Rote 19“ im Großglockner Resort Kals–Matrei. Die 37-jährige fuhr gerade einen Linksschwung in Richtung Pistenrand, als sie völlig unerwartet von einem bislang unbekannten Snowboarder plötzlich umgefahren wurde. „Dabei verlor sie beide Schier und stürzte“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Lienz.

Unfall mit Fahrerflucht

Den Snowboarder schien dies nicht zu interessieren. Laut Angaben der Polizisten stellte er sich wieder auf und setzte seine Fahrt als Teil einer zirka vierköpfigen Gruppe unbeirrt fort. „Die 37-Jährige konnte selbständig ins Tal abfahren, verständigte aufgrund anhaltender starker Schmerzen schließlich die Rettung“, so die Exekutive weiter. Sie wurde ins BKH Lienz gebracht. Die Polizei bittet nun um Hinweise.