Schwerer Unfall: Zwei Skifahrer nach Kollision auf Piste bewusstlos
Im Skigebiet Nassfeld kam es am Mittwochvormittag zu einem schweren Zusammenstoß zweier Wintersportler. Zwei Skifahrer kollidierten miteinander und verloren kurzzeitig das Bewusstsein.
Ein ein 44-jähriger belgischer und ein 47-jähriger tschechischer Schifahrer kollidierten am Mittwochvormittag, 18. Feber, auf der Trögelabfahrt im Schigebiet Nassfeld (Bezirk Hermagor) aus bisher unbekannter Ursache und kamen infolge zu Sturz.
Hubschraubereinsatz: Skifahrer nach Kollision bewusstlos
Beide blieben kurzzeitig bewusstlos auf der Piste liegen. Nach Erstversorgung durch die Pistenrettung wurden der Tscheche mit Kopf- und Knieverletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber ARA-3 ins LKH Villach geflogen. Der belgische Schifahrer wurde mit Kopf- und Kieferverletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber C7 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.