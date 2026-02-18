Skip to content
Ein Italientief zieht am Donnerstag über Kärnten.
18/02/2026
Wintereinbruch: Italientief bringt Schnee bis in die Täler

Ein Italientief bestimmt am Donnerstag das Wettergeschehen in Kärnten. Die Schneefallgrenze sinkt zum Teil bis in die Täler. Selbst im Klagenfurter Becken kann vorübergehend Schneeregen mit dabei sein.

Am Donnerstagvormittag breitet sich von Süden her rasch Regen und Schneefall auf weite Teile Kärntens aus. In manchen Regionen sinkt die Schneefallgrenze bis in die Tallagen. „Sogar in den Niederungen Unterkärntens kann es vorübergehend zu Schneeregen kommen“, heißt es vonseiten der Meteorologen der Geosphere Austria. Autofahrer sollten sich auf winterliche Fahrverhältnisse einstellen. Die Temperaturen erreichen lediglich 1 bis 6 Grad.

