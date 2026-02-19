Winter-Comeback in Kärnten: Hier wird am meisten Neuschnee erwartet

Der Winter kehrt nach Kärnten zurück. Am Donnerstag breiten sich von Süden her Regen und Schneefall aus. Vor allem Oberkärnten bekommt ordentlich Neuschnee ab, in Teilen des Landes gilt eine gelbe Schneewarnung.

In Kärnten wird es am Donnerstag teilweise wieder richtig winterlich. Von Süden her breiten sich im Laufe des Vormittags Regen und Schneefall aus, und vor allem in Oberkärnten ist mit teils kräftigem Neuschnee zu rechnen. Für mehrere Bezirke (Feldkirchen, Hermagor, St. Veit, Spittal und Villach-Land) wurde seitens der GeoSphere Austria eine gelbe Schneewarnung ausgegeben.

Donnerstag bringt Schnee und Regen nach Kärnten

Der Donnerstag beginnt zwar noch trocken, allerdings dominieren von der Früh weg dichte Wolken. Schon am Vormittag setzen laut Prognosen der GeoSphere Austria im Westen und Süden Niederschläge ein, die sich bis zum Nachmittag auf weite Teile des Landes ausbreiten. Die Schneefallgrenze liegt zwischen etwa 600 Metern im Westen und rund 1200 Metern im Osten. Während es in höheren Lagen rasch winterlich wird, kann es im östlichen Unterkärnten vorerst noch regnen.

Schnee bis in die Täler

Am meisten Schnee wird laut Skywarn Austria in Osttirol und Oberkärnten erwartet: „In den Tälern meist zehn bis 25 Zentimeter, im Lesachtal bis zu 40 Zentimeter. Auf den Bergen 20 bis 50 Zentimeter“, informiert der Verein. In Mittel- und Unterkärnten ergibt sich ein differenzierteres Bild. Während östlich von Klagenfurt mit eher wenig bis gar keinem Schnee zu rechnen ist, kann es Richtung Villach zunehmend schneien. „Hier sind zehn bis 20 Zentimeter möglich“, heißt es seitens des Vereins Skywarn. Auf den Bergen ist von Nord nach Süd sogar mit 20 bis 50 Zentimetern zu rechnen.

©GeoSphere Austria Die Wetterkarte der GeoSphere Austria zeigt für Donnerstag eine gelbe Schneewarnung für Teile Kärntens.

Freitag bringt Beruhigung

Am Freitag (20. Feber) in der Früh schneit es laut GeoSphere-Prognose besonders in Unterkärnten noch weiter. Im Westen startet der Tag bereits trocken und bis Mittag klingen auch im Osten die Niederschläge ab. Am Nachmittag sorgt ein teils kräftiger Nordföhn für Auflockerungen und es werden Temperaturen bis zu sieben Grad erreicht. Und auch am Wochenende steht laut aktuellen Prognosen milderes Wetter an. Am Samstag klettern die Temperaturen teils auf bis zu 10 Grad, am Sonntag ist laut GeoSphere mit „längeren sonnigen Phasen“ und Höchstwerten von bis zu elf Grad zu rechnen.