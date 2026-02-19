Eifersuchtsdrama eskalierte: LKA überprüft nun Fall vom „Gspusi“
Ein privater Konflikt in Kärnten hat nun juristische Konsequenzen und beschäftigt das Landeskriminalamt (LKA). Eine pikante Affäre zieht nun ihren Kreis.
Am vergangenen Donnerstag (12. Februar 2026) kam es vor dem Wohnhaus eines Polizisten zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen einer FPÖ-Bundespolitikerin und der Ehefrau des Beamten, wir haben berichtet. Nun wird der Fall vom Landeskriminalamt übernommen.
Und das war passiert
Berichten zufolge soll die Politikerin eine etwa einjährige außereheliche Beziehung mit dem Polizisten geführt haben. Nach dem Ende dieser Affäre wollte die Frau persönliche Gegenstände am Wohnsitz ihres Ex-Partners zurückgeben. Dort traf sie gegen 13.45 Uhr jedoch auf dessen Ehefrau. Sie soll die Politikerin mit einer Schneeschaufel angegriffen haben. Dabei kam es zu Schlägen gegen Kopf und Oberkörper sowie zum gewaltsamen Reißen an den Haaren. Die angegriffene Frau konnte sich schließlich in ihr Fahrzeug retten und flüchten.
LKA Kärnten hat übernommen
Um jeglichen Anschein von Befangenheit auszuschließen, da der Ehemann der Beschuldigten selbst Polizeibeamter in der Region ist, hat das Landeskriminalamt Kärnten die Ermittlungen übernommen. Es gilt für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung.