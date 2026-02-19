Schneewarnung ausgeweitet: Hier gilt in Kärnten und Osttirol Stufe Rot

Ein Italientief bringt am Donnerstag kräftigen Schneefall nach Kärnten. Die Warnungen wurden ausgeweitet – in Teilen Unterkärntens gilt nun sogar Warnstufe Rot.

Die Schneewarnkarte von tauernwetter.at zeigt, wo in Kärnten heute am meisten Schnee fällt.

Die Schneewarnkarte von tauernwetter.at zeigt, wo in Kärnten heute am meisten Schnee fällt.

Ein Italientief zieht am Donnerstag, 19. Feber, über Kärnten. Wie berichtet, wurde bereits im Vorfeld für einige Teile Kärntens eine gelbe Schneewarnung herausgegeben. Am Donnerstagvormittag wurde diese ausgeweitet, in Teilen Unterkärntens gilt nun sogar die Warnstufe Rot: „Die neuesten Modellläufe zeigen, dass sich der Niederschlag ab den späten Nachmittagsstunden von Slowenien her auch auf Unterkärnten ausbreitet und deutlich intensiver ausfallen dürfte als zunächst erwartet“, erklärt David Kaufmann von tauernwetter.at. Aus diesem Grund sinkt die Schneefallgrenze bis in tiefe Lagen. Somit gelten laut Tauernwetter-Prognose in Kärnten am Donnerstag folgende Warnungen:

Schneewarnungen in Kärnten: Warnstufe Violett/Rot für Oberkärnten und Osttirol (15 bis 40 cm Neuschnee)

für Oberkärnten und Osttirol (15 bis 40 cm Neuschnee) Warnstufe ROT für Zell-Pfarre (15 bis 25 cm Neuschnee)

(15 bis 25 cm Neuschnee) Warnstufe ROT für Diex (10 bis 20 cm Neuschnee)

(10 bis 20 cm Neuschnee) Warnstufe ORANGE für Eisenkappel-Vellach (5 bis 15 cm)

für Eisenkappel-Vellach (5 bis 15 cm) ab 17 Uhr: Warnstufe ORANGE (5 bis 15 cm Neuschnee) für: Klagenfurt, Ferlach, Völkermarkt, Ebenthal, Eberndorf, Grafenstein, Köttmannsdorf, Magdalensberg, Ludmannsdorf, Feistritz im Rosental, Feistritz ob Bleiburg, Gallizien, Globasnitz, Eberstein, Hüttenberg, Brückl, Kappel am Krappfeld, Klein St. Paul sowie weitere Gemeinden

(5 bis 15 cm Neuschnee) für: Klagenfurt, Ferlach, Völkermarkt, Ebenthal, Eberndorf, Grafenstein, Köttmannsdorf, Magdalensberg, Ludmannsdorf, Feistritz im Rosental, Feistritz ob Bleiburg, Gallizien, Globasnitz, Eberstein, Hüttenberg, Brückl, Kappel am Krappfeld, Klein St. Paul sowie weitere Gemeinden ab 17 Uhr: Warnstufe GELB (1 bis 5 cm nasser Schnee) für den Großraum Feldkirchen, Friesach, Liebenfels, Glanegg, Griffen und weitere Gemeinden.