Große Trauer im Lavanttal: Langjähriger Musikschuldirektor verstorben

Der langjährige Musikschuldirektor Fritz Trefalt ist nicht mehr. Er prägte als Kapellmeister, Pädagoge und passionierter Musiker das kulturelle Leben in Wolfsberg über Jahrzehnte hinweg.

In Wolfsberg herrscht aktuell große Trauer: Der Musiker Fritz Trefalt verstarb am 14. Feber 2026 im 95. Lebensjahr. Damit verliert Wolfsberg „eine Persönlichkeit, die das musikalische Leben unserer Stadt über Jahrzehnte hinweg geprägt hat“, wie die Stadtgemeinde in den sozialen Medien erklärt.

Musikalische Karriere im Lavanttal

Fritz Trefalt hat eine bewegte Karriere im Lavanttal hinter sich: Von 1968 bis 1979 war er als Kapellmeister der Stadt Wolfsberg tätig. Dort setzte er nach Auskunft der Stadt „wichtige musikalische Impulse, die bis heute nachwirken“. Zudem arbeitete er als Musiklehrer in Wolfsberg, bevor er 1974 die Leitung der Musikschule Wolfsberg übernahm. Den Posten als Musikschuldirektor füllte er bis 1997 aus – „mit Fachkompetenz und Leidenschaft“, wie die Stadtgemeinde erklärt. Doch damit war noch nicht Schluss mit seiner musikalischen Karriere:

„Bis 2019 war er als aktiver Musiker tätig und wurde für seine Verdienste zum Ehrenmitglied der Stadtkapelle Wolfsberg ernannt“, so die Stadt. Auch in der Werkskapelle Mondi Frantschach wirkte er mit.

Passionierter Musiker und inspirierender Pädagoge

Die Trauer über das Ableben von Fritz Trefalt ist groß: „Mit Fritz Trefalt verliert Wolfsberg einen passionierten Musiker, einen inspirierenden Pädagogen und einen Menschen, der das kulturelle Leben unserer Region nachhaltig bereichert hat.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren“, erklärt die Stadtgemeinde Wolfsberg abschließend. Die Verabschiedung findet am 20. Feber in der Pfarrkirche Maria Anzbach in Niederösterreich statt.