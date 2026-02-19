Schleppermafia im Visier: Kontrollgürtel an Kärntner Grenze verbreitert

Die Grenzkontrollen in Kärnten bleiben vorerst bis Mitte Juni aufrecht – und der sogenannte „Kontrollgürtel“ wurde nun sogar verbreitert. Das betonte Innenminister Gerhard Karner bei einer Schwerpunktaktion auf der Tauernautobahn am 19. Feber 2026. Er erklärte: „Kontrollen erfolgen nicht nur direkt an den Grenzen, sondern verstärkt auch im grenznahen Raum.“ Begleitet wurde er von Kärntens Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß, dem Leiter der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung (FGA) Kärnten, Armin Lukmann, und Militärkommandant Philipp Eder.

Aufgriffszahlen stark gesunken

Kontrollen finden nun nicht nur direkt an den Grenzübergängen statt, sondern verstärkt auch im grenznahen Raum – also auf Autobahnen und wichtigen Verkehrsachsen im Landesinneren. Ziel sei es, Schlepperei und illegale Migration frühzeitig zu unterbinden. Der Minister verwies auf deutlich gesunkene Aufgriffszahlen an der sogenannten Südgrenze, also im Burgenland, in der Steiermark und in Kärnten. „Gab es vom 1. Jänner 2023 bis 17. Februar 2023 an der Südgrenze rund 3.500 Aufgriffe, so waren es im selben Zeitraum 2026 rund 280 Aufgriffe“, heißt es aus dem Innenministerium.

©Polizei Kärnten Innenminister Gerhard Karner bei einem Lokalaugenschein auf der Tauernautobahn. ©Polizei Kärnten Die Grenzkontrollen in Kärnten wurden bis Mitte Juni verlängert.

Soldaten helfen bei Kärntner Kontrollgürtel

Karner betont, dass man weiterhin konsequent gegen die Schleppermafia vorgehen wolle. Gleichzeitig würden auf europäischer Ebene Maßnahmen zur Asylwende vorangetrieben werden, etwa Asylverfahren und Rückkehrzentren außerhalb Europas, um das Geschäftsmodell der Schlepper nachhaltig zu zerschlagen. Unterstützt wird die Polizei weiterhin vom Bundesheer. Soldaten stehen derzeit auch in Kärnten im Assistenzeinsatz. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Heer sei ein zentraler Baustein, um den Kontrollgürtel aufrechtzuerhalten.