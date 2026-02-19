Vor seinem Besuch am Donnerstag am Peršmanhof zeigte sich Innenminister Gerhard Karner wortkarg. Nächste Woche steht dort ein Besuch von Sloweniens Präsidentin Nataša Pirc Musar an.

Bevor Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Donnerstag den Peršmanhof in Kärnten besucht, ist er bei einem Schwerpunkt gegen illegale Migration auf einem Kontrollplatz an der Tauernautobahn A10 in Kärnten gewesen. Auf die Gedenkstätte angesprochen gab sich der Minister wortkarg. Der Besuch sei länger geplant, er wolle dazu keinen Kommentar abgeben.

Pirc Musar und Kaiser kommen auf den Peršmanhof

Kommenden Donnerstag wird die slowenische Präsidentin Nataša Pirc Musar Kärnten und den Peršmanhof besuchen. Die „Kleine Zeitung“ berichtete zuerst über den Besuch aus dem Nachbarland, das slowenische Generalkonsulat bestätigte den Termin auf APA-Anfrage. Auch ein Gespräch mit Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sei geplant, hieß es aus dessen Büro.

Karner gab sich wortkarg, Gruber „grantig“

Karner sagte zu seinem bevorstehenden Besuch am Peršmanhof: „Als Innenminister bin ich für die Gedenkstätten der Republik mitverantwortlich. Dieser Aufgabe komme ich gerne nach.“ Darüber hinaus wollte er keinen Kommentar abgeben. Kärntens ÖVP-Chef Martin Gruber, der beim politischen Aschermittwoch seinem „Grant“ gegenüber dem Innenminister wegen des angekündigten Besuchs Ausdruck verliehen hatte, werde Karner ebenfalls sehen. Im Sommer hatte bei einem Antifa-Camp an der Gedenkstätte ein umstrittener Großeinsatz der Polizei stattgefunden.

Einsatz am Peršmanhof sorgte für massive Kritik

Der Peršmanhof war 1945 Schauplatz eines Massakers an Angehörigen der slowenischen Volksgruppe durch Mitglieder eines SS-Polizeiregiments. Der Polizei-Großeinsatz an der Gedenkstätte – begründet mit dem Verdacht von Verwaltungsübertretungen durch falsch aufgestellte Zelte – hatte für massive Kritik gesorgt – auch aus Slowenien. (APA/Red., 19.2.2026)

Kritik seitens der FPÖ

Keine Freude mit Karners Besuch am Peršmanhof haben die Kärntner Freiheitlichen. Klubobmann Erwin Angerer: „Karner stellt sich damit hinter gewaltbereite linke Berufsdemonstranten. Wir stehen weiterhin auf der Seite der Polizei, während der Innenminister den Kniefall vor linken Randalierern übt“, so Angerer.

Team Kärnten will „Druck aus der Sache nehmen“

Zu einer Abrüstung der Worte rund um den Peršmanhof-Einsatz ruft Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer auf und mahnt gleichzeitig alle Beteiligten zur Deeskalation: „Der gesamte Vorfall wurde durch eine unabhängige Kommission genauestens aufgearbeitet und zudem gibt es Ermittlungen mit ergebnisoffenem Ausgang.“ Er verweist darauf, dass jeder Angriff auf einen Polizisten einen Angriff auf den Rechtsstaat sei und dass er politische Angriffe oder Instrumentalisierungen von beteiligten Polizisten „keinesfalls zulassen“ werde. „Allgemein gilt es, Druck aus der Sache zu nehmen und nicht mit Benzin zu versuchen, politische Brände zu löschen.“