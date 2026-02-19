Glatteisgefahr und Schneekettenpflicht auf Kärntens Straßen

Ein Italientief sorgt am Donnerstag für brenzlige Situationen in Kärnten. Zum Teil herrscht Glatteisgefahr. Außerdem gelten bereits erste Schneekettenpflichten auf höher gelegenen Straßen.

Schnee und gefrierender Regen sorgen auf Kärntens Straßen aktuell für herausfordernde Fahrbedingungen. Schneefahrbahn herrscht derzeit zum Beispiel in den Bezirken Hermagor, Spittal an der Drau sowie Villach-Land, aber auch in Unterkärnten ist Vorsicht geboten. ÖAMTC-Meldungen zufolge besteht zum Teil Glatteisgefahr. Die L113 Diexer Straße, L92 Saualpen Straße und die L90 Knappenberg Straße wurden stellenweise für den Schwerverkehr sogar gesperrt. Auf höher gelegenen Fahrbahnen gilt wiederum Schneekettenpflicht.

Schneekettenpflicht in Kärnten B90 Nassfeld Straße: zwischen zwischen Tröpolach und der Kreuzung nach Sonnleitn in beiden Richtungen

zwischen zwischen Tröpolach und der Kreuzung nach Sonnleitn in beiden Richtungen B110 Plöckenpass Straße: zwischen Oberdrauburg und Kötschach in beiden Richtungen

zwischen Oberdrauburg und Kötschach in beiden Richtungen B83 Kärntner Straße: zwischen Arnoldstein und Thörl-Maglern-Greuth in beiden Richtungen

Schneeglatte Straßen

Aufgrund des Schneefalls bleiben immer wieder Fahrzeug hängen. Hinzu kommen erste Verkehrsunfälle. „Auf manchen Straßen ist ein Weiterkommen ohne Ketten nicht machbar“, berichtet ein 5-Minuten-Leser.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2026 um 15:05 Uhr aktualisiert