Trickdieb unterwegs: Kärntner wurde gesamtes Geld aus der Tasche gezogen

Ein Pensionist (89) wurde in Wolfsberg Opfer eines gemeinen Trickdiebstahls. Dem Mann wurde sozusagen vor seinen Augen das gesamte Geld aus der Brieftasche gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Der 89-Jährige wurde auf einer Straße in Wolfsberg von einem Anzugträger angesprochen. Dieser bat ihn darum, ihm eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. „Dazu öffnete der Pensionist das Kleingeldfach seiner Brieftasche“, schildern die Polizeibeamten. Im Zuge dessen entnahm der bislang unbekannte Täter zwei Ein-Euro-Münzen und legte ihm die Zwei-Euro-Münze zurück ins Portemonnaie.

Trickdieb bestiehlt Pensionist

Die Polizisten vermuten, dass er dabei einen unachtsamen Moment nutzte und dem Pensionisten sein gesamtes Geld aus der Brieftasche stahl. „Es handelte sich wohl um mehrere hundert Euro“, so die Beamten. Sie bitten nun um zweckdienliche Hinweise zu dem vermeintlichen Trickdieb. Diese können telefonisch unter 059133/2160 an die Polizeiinspektion Wolfsberg übermittelt werden.